ВСУ попытались ударить ракетами Storm Shadow по Бердянску и Токмаку
Балицкий: Российские войска сбили 4 ракеты Storm Shadow над Запорожской областью
В Запорожской области силы ПВО России уничтожили четыре ракеты, запущенные ВСУ в сторону Бердянска и Токмака, сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет, часть обломков упала в Азовское море, а другая — в поле у Токмака.
«Только что говорил с оперативными службами: вооружённые силы Украины предприняли попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно, Storm Shadow», — отметил Балицкий.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на регион. За один час было сбито 10 снарядов ВСУ, повреждения из-за осколков получили два жилых дома. По некоторым данным, противник пытался ударить ракетами ATACMS по Каменск-Шахтинску.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин