ВСУ попытались ударить ракетами Storm Shadow по Бердянску и Токмаку

В Запорожской области силы ПВО России уничтожили четыре ракеты, запущенные ВСУ в сторону Бердянска и Токмака, сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет, часть обломков упала в Азовское море, а другая — в поле у Токмака.

«Только что говорил с оперативными службами: вооружённые силы Украины предприняли попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку. Сбиты все четыре ракеты, предположительно, Storm Shadow», — отметил Балицкий.