Песков: Кремль использует интерес западных СМИ для донесения позиции России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на предвзятость иностранных СМИ, Кремль намерен использовать их интерес к Владимиру Путину для распространения российской позиции. Такое заявление он сделал в преддверии большой пресс-конференции российского лидера, которая состоится 19 декабря и на которую допущены западные журналисты.

По словам Пескова, российский президент и сама страна привлекают повышенное внимание мировых медиа. Несмотря на ангажированный характер этого интереса, Кремль считает его возможностью донести свою правду и позицию на международной арене.