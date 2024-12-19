Песков: Кремль использует интерес западных СМИ для донесения позиции России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на предвзятость иностранных СМИ, Кремль намерен использовать их интерес к Владимиру Путину для распространения российской позиции. Такое заявление он сделал в преддверии большой пресс-конференции российского лидера, которая состоится 19 декабря и на которую допущены западные журналисты.
По словам Пескова, российский президент и сама страна привлекают повышенное внимание мировых медиа. Несмотря на ангажированный характер этого интереса, Кремль считает его возможностью донести свою правду и позицию на международной арене.
Песков также подчеркнул, что основное количество вопросов будет поступать от российских журналистов, включая представителей кремлёвского пула. Тем не менее, он отметил, что к участию будут привлечены и региональные издания, блогеры и интернет-СМИ, чья аудитория порой сопоставима с крупными телеканалами.
Ранее Песков заявил, что Европа загнала свою экономику на путь стагнации, устроив неполных три года «санкционного марфона» против России. Напомним, Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали компании и физлица из России, Китая и КНДР.
Life.ru