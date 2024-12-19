Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 21:13

Песков: Кремль использует интерес западных СМИ для донесения позиции России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на предвзятость иностранных СМИ, Кремль намерен использовать их интерес к Владимиру Путину для распространения российской позиции. Такое заявление он сделал в преддверии большой пресс-конференции российского лидера, которая состоится 19 декабря и на которую допущены западные журналисты.

По словам Пескова, российский президент и сама страна привлекают повышенное внимание мировых медиа. Несмотря на ангажированный характер этого интереса, Кремль считает его возможностью донести свою правду и позицию на международной арене.

Песков также подчеркнул, что основное количество вопросов будет поступать от российских журналистов, включая представителей кремлёвского пула. Тем не менее, он отметил, что к участию будут привлечены и региональные издания, блогеры и интернет-СМИ, чья аудитория порой сопоставима с крупными телеканалами.

Песков: На прямую линию Путина поступило более 1,7 млн обращений
Песков: На прямую линию Путина поступило более 1,7 млн обращений

Ранее Песков заявил, что Европа загнала свою экономику на путь стагнации, устроив неполных три года «санкционного марфона» против России. Напомним, Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения подпали компании и физлица из России, Китая и КНДР.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Прямая линия с Путиным
  • СМИ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar