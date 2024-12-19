Польский лидер Дуда назвал отправку войск на Украину темой для разговора

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что возможное направление польских войск на Украину является темой для обсуждения. Однако на данный момент такие обсуждения не ведутся, заявил политик в эфире RMF FM.

Президент дал это интервью перед отъездом в Брюссель, где планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также лидерами из Германии, Италии, Дании, Нидерландов и Чехии.

Отвечая на вопрос о возможности отправки польских военных с мандатом на Украину, Дуда отметил: «Это пока тема для разговора». Он подчеркнул, что для польской стороны в приоритете остается безопасность страны.

«Это основополагающий вопрос. Если речь зайдёт о прекращении огня или обсуждении миротворческих сил, важно будет гарантировать защиту нашей территории как восточной границы альянса», — добавил президент.

Дуда также сообщил, что на данный момент обсуждений по этому поводу не было.

«Пока мы не пришли к таким обсуждениям. Нет конкретных предложений или предложенных форматов для этого. Поэтому дискуссий пока что нет», — пояснил он.