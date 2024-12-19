Администрация Байдена обвинила Трампа в приказе остановить работу правительства
Правящая администрация президента США Джо Байдена выдвинула обвинения в адрес новоизбранного руководителя страны Дональда Трампа. По их словам, Трамп распорядился своим партийным союзникам из Республиканской партии пресечь функционирование государственных органов. На это указала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Избранный президент Трамп и его заместитель Вэнс предписали республиканцам прекратить работу правительства и намерены исполнить эту угрозу», — значится в распространённом заявлении Жан-Пьер.
Она акцентировала внимание на том, что такие действия могут вызвать нестабильность на территории всей страны.
Ранее появилась информация, что Кит Келлог, специальный посланник Трампа по Украине, может приехать в Москву, если его пригласят. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не проводил переговоров с командой Трампа по поводу его пребывания в РФ.
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