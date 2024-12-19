Администрация Байдена обвинила Трампа в приказе остановить работу правительства

Правящая администрация президента США Джо Байдена выдвинула обвинения в адрес новоизбранного руководителя страны Дональда Трампа. По их словам, Трамп распорядился своим партийным союзникам из Республиканской партии пресечь функционирование государственных органов. На это указала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Избранный президент Трамп и его заместитель Вэнс предписали республиканцам прекратить работу правительства и намерены исполнить эту угрозу», — значится в распространённом заявлении Жан-Пьер.