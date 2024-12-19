Выявляется не сразу: Экспресс-тесты не сразу справляются с поиском «лёгкого ковида»

Экспресс-тесты не всегда сразу выявляют «лёгкий ковид», и вторая полоска может появиться только спустя час после взятия пробы. Об этом пишет SHOT.

После публикации Life.ru о новом вирусе участились жалобы людей на это заболевание. Одна москвичка поделилась, что столкнулась с необычными симптомами ковида. Сначала у неё проявились признаки ОРВИ, но затем состояние резко ухудшилось. Она вызвала скорую помощь, где ей сделали тест на дому, но диагноз не подтвердился. Вторая полоска появилась позже — уже после того, как врачи уехали.

Женщина перенесла болезнь тяжело, испытывая сильную слабость и ломоту в суставах и локтях. Сначала ей показалось, что она выздоровела, но через неделю симптомы вернулись — уже с признаками иммунного сбоя. Полностью восстановиться ей до сих пор не удалось.

Многие заболевшие «лёгким ковидом» также сообщают, что врачи ставят им диагноз обычной простуды и назначают антибиотики и противовирусные препараты. Иногда болезнь проходит без насморка, но с сильным сухим кашлем, а температура у большинства держится на уровне около 37,5 градуса. Кроме того, россияне описывают другие симптомы: выраженная ломота в теле и вялость. У многих при этом отсутствует боль в горле.