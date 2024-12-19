При столкновении поездов в Мурманской области пострадал 31 человек
Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 31. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии.
Напомним, двухэтажный пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Санкт-Петербург, вечером 18 декабря столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. По предварительной версии, причиной могла быть неисправность токоприемника.
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