Второй пассажир разбившегося поезда в Мурманской области умер в больнице

Второй пассажир скончался после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«К сожалению, в больнице ещё один пассажир скончался», — сказал глава области в видеообращении, где он рассказывает о текущей обстановке.