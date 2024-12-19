Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 23:36

Второй пассажир разбившегося поезда в Мурманской области умер в больнице

Губернатор Чибис сообщил о втором погибшем пассажире после ЧП с поездами

Второй пассажир скончался после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«К сожалению, в больнице ещё один пассажир скончался», — сказал глава области в видеообращении, где он рассказывает о текущей обстановке.

Количество пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27
Количество пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

Первая пассажирка умерла в машине скорой помощи. В РЖД пообещали выплатить родственникам погибшей 2 миллиона 200 тысяч рублей. Авария двухэтажного пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, произошла вечером 18 декабря. Он столкнулся с грузовым составом. Предварительно, причиной происшествия стала поломка токоприёмника грузового состава, который остался на путях.

Обложка ©

Telegram / МЧСМурманск

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Андрей Чибис
  • Происшествия
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar