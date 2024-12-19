Второй пассажир разбившегося поезда в Мурманской области умер в больнице
Губернатор Чибис сообщил о втором погибшем пассажире после ЧП с поездами
Второй пассажир скончался после столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«К сожалению, в больнице ещё один пассажир скончался», — сказал глава области в видеообращении, где он рассказывает о текущей обстановке.
Первая пассажирка умерла в машине скорой помощи. В РЖД пообещали выплатить родственникам погибшей 2 миллиона 200 тысяч рублей. Авария двухэтажного пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, произошла вечером 18 декабря. Он столкнулся с грузовым составом. Предварительно, причиной происшествия стала поломка токоприёмника грузового состава, который остался на путях.
Telegram / МЧСМурманск