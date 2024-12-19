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18 декабря, 23:07

Количество пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

Количество пострадавших в результате столкновения грузового поезда с пассажирским в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Среди пострадавших — 22 взрослых и пять детей.

Бригады скорой помощи доставили 17 человек в больницы: 13 пострадавших находятся в Кандалакшской центральной районной больнице, одного доставили в Апатитско-Кировскую ЦРБ, а трое проходят лечение в медсанчасти №118 ФМБА в Полярных Зорях. Панычев отметил, что пятеро пострадавших самостоятельно прибыли в стационары, среди них два подростка 14 лет. Два человека отказались от госпитализации.

Life.ru публикует список госпитализированных после столкновения поездов под Мурманском
Life.ru публикует список госпитализированных после столкновения поездов под Мурманском

Между тем, заместитель губернатора опроверг слухи из социальных сетей о том, что одному из пассажиров требовалась ампутация конечности.

«Ни среди тех, кого привезли врачи, ни среди тех, кто пришел сам, случаев ампутации не было», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, что пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошел с рельсов. По предварительной версии, причиной могла быть неисправность токоприемника. Одну из пассажирок спасти не удалось.

Обложка ©

t.me/andrey_chibis

Лия Мурадьян
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