Количество пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27

Количество пострадавших в результате столкновения грузового поезда с пассажирским в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Среди пострадавших — 22 взрослых и пять детей.

Бригады скорой помощи доставили 17 человек в больницы: 13 пострадавших находятся в Кандалакшской центральной районной больнице, одного доставили в Апатитско-Кировскую ЦРБ, а трое проходят лечение в медсанчасти №118 ФМБА в Полярных Зорях. Панычев отметил, что пятеро пострадавших самостоятельно прибыли в стационары, среди них два подростка 14 лет. Два человека отказались от госпитализации.

Между тем, заместитель губернатора опроверг слухи из социальных сетей о том, что одному из пассажиров требовалась ампутация конечности.