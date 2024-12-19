Количество пострадавших в столкновении поездов под Мурманском выросло до 27
Количество пострадавших в результате столкновения грузового поезда с пассажирским в Кандалакшском районе Мурманской области выросло до 27 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. Среди пострадавших — 22 взрослых и пять детей.
Бригады скорой помощи доставили 17 человек в больницы: 13 пострадавших находятся в Кандалакшской центральной районной больнице, одного доставили в Апатитско-Кировскую ЦРБ, а трое проходят лечение в медсанчасти №118 ФМБА в Полярных Зорях. Панычев отметил, что пятеро пострадавших самостоятельно прибыли в стационары, среди них два подростка 14 лет. Два человека отказались от госпитализации.
Между тем, заместитель губернатора опроверг слухи из социальных сетей о том, что одному из пассажиров требовалась ампутация конечности.
«Ни среди тех, кого привезли врачи, ни среди тех, кто пришел сам, случаев ампутации не было», — цитирует министра ТАСС.
Напомним, что пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошел с рельсов. По предварительной версии, причиной могла быть неисправность токоприемника. Одну из пассажирок спасти не удалось.
t.me/andrey_chibis