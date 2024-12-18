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18 декабря, 18:37

Life.ru публикует список госпитализированных после столкновения поездов под Мурманском

5 человек госпитализированы в ЦРБ Кандалакши после ЧП с поездами под Мурманском

Госпитализируемые при столкновении двух поездов в Мурманской области находятся в ЦРБ Кандалакши, им оказывают помощь врачи. Об этом сообщает SHOT и публикует список пострадавших и характер их травм:

  • Лотников И. А., 1982 г. р. (ЗЧМТ)
  • Лотников А. С., 1982 г. р. (ЗЧМТ)
  • Коплеева Г. Н., 1952 г. р. (травмы средней тяжести)
  • Нежанкевич А. С, 1994 г. р (ЗЧМТ)
  • Елисеева О. Л. 1986 г. р. (тупая травма живота)
РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском
РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском

Напомним, пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Предполагается, что столкновение могло быть вызвано повреждением токоприёмника. По последним данным, 14 человек пострадали, несколько пассажиров получили серьёзные травмы, одна из них скончалась.

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Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Александра Мышляева
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