До 14 выросло число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области
В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области пострадали четырнадцать человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Такие данные приводит пресс-служба МЧС России.
«По уточнённой информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе РЖД, один человек оказался зажат внутри вагона, его уже пытаются вызволить из металлического плена. Также по данным компании, среди пострадавших есть проводник. К месту были направлены 4 восстановительных поезда.
Напомним, что пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. В результате аварии три вагона перевернулись. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи. Причиной столкновения поездов могла стать поломка токоприёмника.
Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура