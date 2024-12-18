До 14 выросло число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области пострадали четырнадцать человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Такие данные приводит пресс-служба МЧС России.

«По уточнённой информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.