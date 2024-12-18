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18 декабря, 15:39

До 14 выросло число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области пострадали четырнадцать человек, из которых трое находятся в критическом состоянии. Такие данные приводит пресс-служба МЧС России.

«По уточнённой информации, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три человека находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе РЖД, один человек оказался зажат внутри вагона, его уже пытаются вызволить из металлического плена. Также по данным компании, среди пострадавших есть проводник. К месту были направлены 4 восстановительных поезда.

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Напомним, что пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. В результате аварии три вагона перевернулись. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи. Причиной столкновения поездов могла стать поломка токоприёмника.

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Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Николь Вербер
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