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18 декабря, 17:31
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Женщина погибла в машине скорой помощи после столкновения поездов под Мурманском

Женщина скончалась в карете скорой помощи после столкновения двух поездов под Мурманском, сообщила пресс-служба РЖД. Уточняется, что родственникам погибшей будет выплачено 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация от страховой компании.

«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи. РЖД сделают всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку», — говорится в сообщении компании.

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Как ранее сообщал Life.ru, вечером 18 декабря в Мурманской области произошла авария: двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. По последним данным, пострадали 14 человек, среди которых один подросток. Предварительно, причиной происшествия стала поломка токоприёмника грузового состава.

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Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Александра Мышляева
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