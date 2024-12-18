Женщина погибла в машине скорой помощи после столкновения поездов под Мурманском

Женщина скончалась в карете скорой помощи после столкновения двух поездов под Мурманском, сообщила пресс-служба РЖД. Уточняется, что родственникам погибшей будет выплачено 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация от страховой компании.