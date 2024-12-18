Женщина погибла в машине скорой помощи после столкновения поездов под Мурманском
Женщина скончалась в карете скорой помощи после столкновения двух поездов под Мурманском, сообщила пресс-служба РЖД. Уточняется, что родственникам погибшей будет выплачено 2 миллиона 200 тысяч рублей. Также предусмотрена компенсация от страховой компании.
«К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи. РЖД сделают всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку», — говорится в сообщении компании.
Как ранее сообщал Life.ru, вечером 18 декабря в Мурманской области произошла авария: двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. По последним данным, пострадали 14 человек, среди которых один подросток. Предварительно, причиной происшествия стала поломка токоприёмника грузового состава.
Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура