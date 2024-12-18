Львова-Белова: Подросток получил травму при столкновении поездов под Мурманском
В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области один подросток получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы. Мы на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Алевтиной Андреевой», — написала она у себя в телеграм-канале.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что глава ведомства Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате аварии.
Напомним, что пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. В результате инцидента три вагона опрокинулись. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи. Предполагаемой причиной столкновения могло стать повреждение токоприёмника. По последним данным, пострадали 14 человек, из которых трое находятся в критическом состоянии.
Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура