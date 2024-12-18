Львова-Белова: Подросток получил травму при столкновении поездов под Мурманском

В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области один подросток получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребёнка черепно-мозговая травма, переломы. Мы на связи с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Алевтиной Андреевой», — написала она у себя в телеграм-канале.