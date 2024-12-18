РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском
РЖД: Пострадавшие в ЧП под Мурманском получат по 1 миллиону рублей
РЖД компенсирует по 1 миллиону рублей пассажирам, которые были госпитализированы в результате аварии поезда Мурманск — Петербург, столкнувшегося с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, всем пассажирам будет возвращена полная стоимость билетов, а также начислено по 20 тысяч бонусных баллов.
«РЖД окажут помощь пострадавшим пассажирам поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, что пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. В результате аварии три вагона перевернулись. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи. Предполагается, что причиной столкновения могло стать повреждение токоприёмника. По последним данным, пострадали 14 человек, несколько пассажиров были тяжело ранены, к сожалению, из них одна женщина погибла.
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