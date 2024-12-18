РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском

РЖД компенсирует по 1 миллиону рублей пассажирам, которые были госпитализированы в результате аварии поезда Мурманск — Петербург, столкнувшегося с грузовым поездом. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, всем пассажирам будет возвращена полная стоимость билетов, а также начислено по 20 тысяч бонусных баллов.