Пострадавших при ЧП с поездами в Мурманской области доставили в три больницы
Губернатор Чибис опубликовал список госпитализированных после ЧП с поездами
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Обложка © Telegram / МЧСМурманск
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда, который столкнулся с грузовым составом. Сообщение появилось в телеграм-канале главы региона.
Семнадцать пострадавших доставили в три больницы — Полярные Зори, Апатитско-Кировскую и Кандалакшскую ЦРБ.
Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться, добавил Чибис.
Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Возможно, причиной столкновения стало повреждение токоприёмника. К сожалению, одна пассажирка погибла. Губернатор Андрей Чибис прервал командировку. Life.ru также публиковал список госпитализированных.