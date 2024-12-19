Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 21:48

Пострадавших при ЧП с поездами в Мурманской области доставили в три больницы

Губернатор Чибис опубликовал список госпитализированных после ЧП с поездами

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Обложка © Telegram / МЧСМурманск

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Обложка © Telegram / МЧСМурманск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда, который столкнулся с грузовым составом. Сообщение появилось в телеграм-канале главы региона.

Семнадцать пострадавших доставили в три больницы — Полярные Зори, Апатитско-Кировскую и Кандалакшскую ЦРБ.

Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться, добавил Чибис.

РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском
РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском

Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Возможно, причиной столкновения стало повреждение токоприёмника. К сожалению, одна пассажирка погибла. Губернатор Андрей Чибис прервал командировку. Life.ru также публиковал список госпитализированных.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar