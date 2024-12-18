Чибис прервал командировку в Москве из-за столкновений поездов под Мурманском

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что вылетает из Москвы, прервав свою командировку, чтобы оперативно решать вопросы по столкновению двух поездов. О своём решении он рассказал в телеграм-канале.

«Прерываю свою командировку в Москве и срочно вылетаю в Мурманск», — подчеркнул губернатор и добавил, что сейчас запущена работа оперативного штаба по аварии.