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18 декабря, 16:20

Чибис прервал командировку в Москве из-за столкновений поездов под Мурманском

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что вылетает из Москвы, прервав свою командировку, чтобы оперативно решать вопросы по столкновению двух поездов. О своём решении он рассказал в телеграм-канале.

«Прерываю свою командировку в Москве и срочно вылетаю в Мурманск», — подчеркнул губернатор и добавил, что сейчас запущена работа оперативного штаба по аварии.

Также за пострадавшими отправлен вертолёт медицины катастроф и выделены автобусы для перевозки пассажиров в места размещения с места ЧП. Чибис отметил, что ситуация находится на максимальном контроле, потому что место столкновения находится вдали от населённых пунктов.

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Напомним, вечером 18 декабря в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Авария произошла у станции Княжая. На место происшествия выехали семь бригад скорой помощи. Число пострадавших достигло уже 14 человек.

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Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Татьяна Миссуми
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