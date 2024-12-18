Число пострадавших при ЧП в Мурманской области возросло до 17 человек

В результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области пострадали 17 человек, среди них трое несовершеннолетних. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние трёх пострадавших считается тяжёлым, тогда как остальные, включая несовершеннолетних, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, ещё 4 — в процессе транспортировки в стационары бригадами скорой помощи», — сообщил он.