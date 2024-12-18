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18 декабря, 19:17

Число пострадавших при ЧП в Мурманской области возросло до 17 человек

В результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области пострадали 17 человек, среди них трое несовершеннолетних. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что состояние трёх пострадавших считается тяжёлым, тогда как остальные, включая несовершеннолетних, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 13 пострадавших уже доставлены в больницы и проходят обследования, ещё 4 — в процессе транспортировки в стационары бригадами скорой помощи», — сообщил он.

РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском
РЖД выплатит по 1 млн пострадавшим и 2 млн семье погибшей при ЧП с поездами под Мурманском

Согласно последним сообщениям, пассажирский поезд, едущий из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Возможно, причиной столкновения стало повреждение токоприёмника. Ранее было известно, о 14 пострадавших, к сожалению, одна пассажирка погибла. Life.ru публиковал список госпитализированных.

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Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура

Николь Вербер
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