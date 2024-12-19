Раскрыт гонорар Ивлеевой за корпоратив

Ранее Настя Ивлеева призналась, что вышла замуж за владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака — внука советского автора Юлиана Семёнова и дальнего родственника семьи Михалковых-Кончаловских. Мать Филиппа, Дарья Семёнова рассказала, что не знала о женитьбе сына. Она подчеркнула, что никогда не вмешивалась в его личную жизнь и не ожидала, что он будет рассказывать ей о своих отношениях с женщинами.