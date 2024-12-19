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19 декабря, 09:07

Раскрыт гонорар Ивлеевой за корпоратив

Super.ru: Настя Ивлеева берёт за работу ведущей на корпоративе 7 млн рублей

Блогерша Настя Ивлеева берёт за работу ведущей на частном корпоративе семь миллионов рублей. Об этом пишет Super.ru.

При этом в райдере знаменитости всё довольно скромно.

«Ничего дорогого в райдере нет. Гримёрка, вода, салфетки и другие мелочи», — рассказал представитель Ивлеевой.

Ранее Настя Ивлеева призналась, что вышла замуж за владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака — внука советского автора Юлиана Семёнова и дальнего родственника семьи Михалковых-Кончаловских. Мать Филиппа, Дарья Семёнова рассказала, что не знала о женитьбе сына. Она подчеркнула, что никогда не вмешивалась в его личную жизнь и не ожидала, что он будет рассказывать ей о своих отношениях с женщинами.

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Никита Никонов
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