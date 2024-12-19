Путин рассказал о базе для «Орешника» и своём вкладе в создание грозного оружия
Путин заявил, что ракета «Орешник» сделана на базе российских разработок
Ракета «Орешник» является новейшей разработкой, однако все новые изобретения опираются на прежние идеи. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Путин про «Орешник». Видео © Life.ru
«Это новое оружие, но всё, что делается — опирается на прежние разработки, а потом делается шаг вперёд. Да, были разработки, причём уже российского периода времени. На этой базе учёные, инженеры, конструкторы думали, что можно сделать дальше. В конце концов до меня дошло это, и я принял окончательное решение: производить или нет», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ракета «Орешник» начнёт производиться серийно. Серийный выпуск, по словам российского лидера, не заставит себя долго ждать, однако и её необходимо совершенствовать.
Life.ru