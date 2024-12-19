Путин рассказал о базе для «Орешника» и своём вкладе в создание грозного оружия

Ракета «Орешник» является новейшей разработкой, однако все новые изобретения опираются на прежние идеи. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

«Это новое оружие, но всё, что делается — опирается на прежние разработки, а потом делается шаг вперёд. Да, были разработки, причём уже российского периода времени. На этой базе учёные, инженеры, конструкторы думали, что можно сделать дальше. В конце концов до меня дошло это, и я принял окончательное решение: производить или нет», — сказал российский лидер.