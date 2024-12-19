Путин рассказал, как Россия сделала американскую систему ПРО бесполезным металлом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) является слишком дорогостоящей и неэффективной в обеспечении безопасности США. Он напомнил, что Москва ранее обращалась к Вашингтону с просьбой не разворачивать системы ПРО, чтобы избежать необходимости создания средств преодоления, однако этого не произошло.

«Мы много чего сделали для преодоления ПРО. И в целом, с точки зрения американских налогоплательщиков, вся эта история — затратная вещь, дающая мало чего для обеспечения безопасности их страны», — отметил российский лидер в ходе прямой лини, которую транслирует Life.ru.