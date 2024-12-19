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19 декабря, 10:22

Путин рассказал, как Россия сделала американскую систему ПРО бесполезным металлом

Путин назвал американскую систему ПРО затратной и малоэффективной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) является слишком дорогостоящей и неэффективной в обеспечении безопасности США. Он напомнил, что Москва ранее обращалась к Вашингтону с просьбой не разворачивать системы ПРО, чтобы избежать необходимости создания средств преодоления, однако этого не произошло.

«Мы много чего сделали для преодоления ПРО. И в целом, с точки зрения американских налогоплательщиков, вся эта история — затратная вещь, дающая мало чего для обеспечения безопасности их страны», — отметил российский лидер в ходе прямой лини, которую транслирует Life.ru.

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Ранее Путин предложил западным экспертам технологическую дуэль, комментируя возможность перехвата гиперзвуковой ракеты «Орешник». Он отметил, что её максимальная дальность составляет 5,5 тысячи километров, и даже если пусковая система будет находиться на расстоянии двух тысяч километров, польские системы ПВО не смогут её достать.

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Life.ru

Александра Мышляева
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