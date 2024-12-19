Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина
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Когда-нибудь российское общество придёт к необходимости захоронения тела Владимира Ильича Ленина. Убеждение в этом озвучил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, которую традиционно объединили с пресс-конференцией.
«Когда-то общество к этому подойдет, но сегодня мы не должны предпринимать ни оного шага, который бы раскалывал наше общество», — ответил лидер страны на вопрос журналистки телеканала «Спас».
Ранее в ЛДПР заявили, что тело Владимира Ленина нужно убрать из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как и завещал он сам. А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что призывать вынесли тело Ленина из мавзолея могут только сумасшедшие. По его словам, именно благодаря его решениям и политической воле удалось сохранить российскую государственность.