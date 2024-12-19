Чудотворная десница: Астролог увидел знак в прямой линии Путина в День Николая Угодника

День для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина был выбран с глубоким смыслом и имел поразительный эффект на всё выступление главы государства, особенно в свете того, что 19 декабря — День святителя Николая Чудотворца, Николая Угодника или Николы зимнего, как его ещё называют. Об этом Life.ru рассказал астролог, нумеролог Борис Зак.

Сегодня Луна находится в созвездии Льва. Это прекрасное время для выступлений, чтобы показать себя во всей красе. В этот день люди больше склонны восхищаться публичными людьми и более ярко позитивно реагируют на их речи Борис Зак астролог, нумеролог

Также сегодня Меркурий, который отвечает за нашу речь и мышление, находится в знаке Стрельца. Такое положение планеты усиливает ораторские навыки, особенно когда речь идёт о выступлениях на публике. Более того, Юпитер, планета счастья и удачи, которая управляет знаком Стрельца, находится сейчас в знаке Близнецов, которым управляет как раз Меркурий. Такое положение планет называется «взаимная рецепция», пояснил астролог. По его словам, именно этот феномен помогает оратору заработать ещё больший авторитет в глазах публики.

Нумеролог резюмировал, что расположение планет очень помогло Путину выстроить своё выступление «без купюр», в строгом и жёстком ключе, но без перегибов. Также специалист предложил обратить внимание на «тригон», который образовался между Венерой и Юпитером. Такое взаимодействие планет повышает обаятельность и привлекательность оратора. И даже, казалось бы, негативный аспект квадратуры между Солнцем и Нептуном добавляет нам оптимизма и в мысли, и в речи, продолжил Зак.

Словом, 19 декабря как нельзя кстати подходит для публичных выступлений, и уж тем более, для прямой линии с президентом, отметил эксперт. Но главное — сегодня день памяти святителя Николая Чудотворца, которого принято считать защитником русского народа, особенно он оберегает моряков, путешественников, бедных и детей. Именно поэтому обсуждать насущные вопросы в день Николая Чудотворца наиболее благоприятно, заключил собеседник Life.ru.