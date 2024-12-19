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19 декабря, 15:06

У КПРФ случилась истерика из-за вопроса Путина о выносе Ленина

Ющенко из КПРФ назвал диверсией призывы захоронить Ленина

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

В КПРФ назвали диверсией вопрос о захоронении Владимира Ильича Ленина, который задала журналистка «Спаса» на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь партии коммунистов Александр Ющенко в беседе с нашими коллегами из Daily Storm напомнил, что в своё время на Украине тоже начали бороться с вождём пролетариата, а потом взялись и за РПЦ.

«КПРФ оценивает такого рода вопрос, который регулярно задается уже много лет, как провокацию. А в условиях войны — и как диверсию. Есть хороший пример борьбы с Лениным — Украина. Начали бороться с памятью Ленина, потом дошли до Русской православной церкви», — заявил представитель КПРФ.

Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина
Путин ответил на вопрос о захоронении тела Ленина

Ранее в ЛДПР заявили, что тело Владимира Ленина нужно убрать из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как и завещал он сам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на это дерзко: он считает, что призывать вынесли тело Ленина из мавзолея могут только сумасшедшие.

Алексей Берковиц
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