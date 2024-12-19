У КПРФ случилась истерика из-за вопроса Путина о выносе Ленина

В КПРФ назвали диверсией вопрос о захоронении Владимира Ильича Ленина, который задала журналистка «Спаса» на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь партии коммунистов Александр Ющенко в беседе с нашими коллегами из Daily Storm напомнил, что в своё время на Украине тоже начали бороться с вождём пролетариата, а потом взялись и за РПЦ.