У КПРФ случилась истерика из-за вопроса Путина о выносе Ленина
Ющенко из КПРФ назвал диверсией призывы захоронить Ленина
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В КПРФ назвали диверсией вопрос о захоронении Владимира Ильича Ленина, который задала журналистка «Спаса» на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь партии коммунистов Александр Ющенко в беседе с нашими коллегами из Daily Storm напомнил, что в своё время на Украине тоже начали бороться с вождём пролетариата, а потом взялись и за РПЦ.
«КПРФ оценивает такого рода вопрос, который регулярно задается уже много лет, как провокацию. А в условиях войны — и как диверсию. Есть хороший пример борьбы с Лениным — Украина. Начали бороться с памятью Ленина, потом дошли до Русской православной церкви», — заявил представитель КПРФ.
Ранее в ЛДПР заявили, что тело Владимира Ленина нужно убрать из мавзолея и захоронить рядом с его матерью, как и завещал он сам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на это дерзко: он считает, что призывать вынесли тело Ленина из мавзолея могут только сумасшедшие.