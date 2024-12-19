Милонов после прямой линии раскрыл, как «Госуслуги» могут помочь с заменой порносайтов

Депутат Госдумы Виталий Милонов надеется, что его инициатива о создании раздела знакомств на «Госуслугах», с которой он обратился в Минцифры в мае 2024 года, получит ход после прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

В беседе с изданием «Абзац» он обратил внимание на рецепт по борьбе с порносайтами, который предложил российский лидер в беседе с журналисткой «Спаса», и живая реакция Путина обнадёжила Милонова насчёт его инициативы.

«Зачем нормальному человеку порносайт? Это нужно одиночкам, либералам. А нормальный человек познакомится через «Госуслуги» и создаст семью, будет рад », — добавил парламентарий.