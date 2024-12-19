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19 декабря, 15:57

Милонов после прямой линии раскрыл, как «Госуслуги» могут помочь с заменой порносайтов

Депутат Милонов предложил заменить порносайты сервисом знакомств на «Госуслугах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов надеется, что его инициатива о создании раздела знакомств на «Госуслугах», с которой он обратился в Минцифры в мае 2024 года, получит ход после прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

В беседе с изданием «Абзац» он обратил внимание на рецепт по борьбе с порносайтами, который предложил российский лидер в беседе с журналисткой «Спаса», и живая реакция Путина обнадёжила Милонова насчёт его инициативы.

«Зачем нормальному человеку порносайт? Это нужно одиночкам, либералам. А нормальный человек познакомится через «Госуслуги» и создаст семью, будет рад », — добавил парламентарий.

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Напомним, что сегодня, 19 декабря, Владимир Путин во время прямой линии, которую объединили с пресс-конференцией, заявил, что в стране необходимо создать более интересную альтернативу, чем порносайты. В таком случае, отметил глава государства, люди будут стараться проводить время иным способом.

Обложка ©

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Марина Фещенко
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