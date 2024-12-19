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19 декабря, 19:26

«Ни одно слово не прошло мимо»: Ивлеева посмотрела прямую линию с президентом «от» и «до»

Ивлеева призналась, что смотрела прямую линию с президентом все 4 часа 27 минут

Настя Ивлеева. Обложка: © Telegram / Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Обложка: © Telegram / Настя Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что смотрела прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию от начала и до конца — все 4 часа 27 минут. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Не переживайте, коллеги. Ни одно слово президента не прошло мимо моих ушей. И более того, смотрела все 4 часа 27 минут, так как тестировала свои будущие медиа», — сообщила Ивлеева.

О деталях нового бизнес-проекта блогерша распространяться не стала — предпочла выдержать лёгкую интригу.

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После скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева стала примерной гражданкой своей страны. Сходила на выборы президента, войдя «в ту самую дверь», а в прошлом году впервые посмотрела послание Путина и восхитилась многими инициативами и проектами.

Ольга Сливченко
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