«Ни одно слово не прошло мимо»: Ивлеева посмотрела прямую линию с президентом «от» и «до»
Ивлеева призналась, что смотрела прямую линию с президентом все 4 часа 27 минут
Настя Ивлеева. Обложка: © Telegram / Настя Ивлеева
Блогерша Настя Ивлеева призналась, что смотрела прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию от начала и до конца — все 4 часа 27 минут. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Не переживайте, коллеги. Ни одно слово президента не прошло мимо моих ушей. И более того, смотрела все 4 часа 27 минут, так как тестировала свои будущие медиа», — сообщила Ивлеева.
О деталях нового бизнес-проекта блогерша распространяться не стала — предпочла выдержать лёгкую интригу.
После скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева стала примерной гражданкой своей страны. Сходила на выборы президента, войдя «в ту самую дверь», а в прошлом году впервые посмотрела послание Путина и восхитилась многими инициативами и проектами.