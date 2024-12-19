«Ни одно слово не прошло мимо»: Ивлеева посмотрела прямую линию с президентом «от» и «до»

Блогерша Настя Ивлеева призналась, что смотрела прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию от начала и до конца — все 4 часа 27 минут. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Не переживайте, коллеги. Ни одно слово президента не прошло мимо моих ушей. И более того, смотрела все 4 часа 27 минут, так как тестировала свои будущие медиа», — сообщила Ивлеева.

О деталях нового бизнес-проекта блогерша распространяться не стала — предпочла выдержать лёгкую интригу.