Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 20:39

Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте во время прямой линии

Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения блогера Влада Бумаги на пресс-конференции.

Песков представил его как «нетрадиционного гостя».

«В каком смысле?» — спросил российский лидер.

Пресс-секретарь пояснил, что блогеров редко можно увидеть на подобных мероприятиях.

Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей
Путин не стал давать совет Владу Бумаге, на чём воспитывать детей

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря в Гостином Дворе, российский лидер Владимир Путин ответил на множество вопросов. Мероприятие чуть не побило рекорд — продолжалось более четырёх часов. По традиции, речь российского лидера была наполнена острыми фразами, которые уже разобрали на цитаты. Life.ru собрал самые интересные из них.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar