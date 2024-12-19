Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте во время прямой линии
Президент России Владимир Путин в шутливой форме отреагировал на слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения блогера Влада Бумаги на пресс-конференции.
Песков представил его как «нетрадиционного гостя».
«В каком смысле?» — спросил российский лидер.
Пресс-секретарь пояснил, что блогеров редко можно увидеть на подобных мероприятиях.
В ходе прямой линии и большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря в Гостином Дворе, российский лидер Владимир Путин ответил на множество вопросов. Мероприятие чуть не побило рекорд — продолжалось более четырёх часов. По традиции, речь российского лидера была наполнена острыми фразами, которые уже разобрали на цитаты. Life.ru собрал самые интересные из них.