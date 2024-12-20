Западу указали на игнорирование российских журналистов после пресс-конференции Путина
Журналист Боуз напомнил Западу о СМИ из России после пресс-конференции Путина
Ирландский корреспондент Чей Боуз обратил внимание Запада на российских журналистов после большой пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Боуз заявил об этом в социальной сети X.
На пресс-конференции с Путиным присутствовали журналисты из США и других западных стран. Путин дал ответ на вопрос корреспондента американского NBC Кира Симмонса.
«Владимир Путин свободно отвечает на вопросы репортёров со всего мира, а среди них британские и американские. <…> А где репортеры из России в Британии и США? Они сталкиваются с запретами, ограничениями, унижениями и репрессиями», — подчеркнул Боуз.
Следует сказать, что на пресс-конференции Владимира Путина были аккредитованы представители СМИ из Китая, США и Франции. А упомянутый Кир Симмонс сбежал во время прямой линии после заданного президенту вопроса.
Кстати, в начале декабря в Китае произошел инцидент с участием немецких журналистов. Он имел место во время встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с китайским министром иностранных дел Ван И. Согласно информации Handelsblatt, представителей немецкой прессы попросили выйти после критических высказываний Бербок по отношению к Пекину.
Life.ru