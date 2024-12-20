Ирландский корреспондент Чей Боуз обратил внимание Запада на российских журналистов после большой пресс-конференции и прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Боуз заявил об этом в социальной сети X.

На пресс-конференции с Путиным присутствовали журналисты из США и других западных стран. Путин дал ответ на вопрос корреспондента американского NBC Кира Симмонса.

«Владимир Путин свободно отвечает на вопросы репортёров со всего мира, а среди них британские и американские. <…> А где репортеры из России в Британии и США? Они сталкиваются с запретами, ограничениями, унижениями и репрессиями», — подчеркнул Боуз.

Следует сказать, что на пресс-конференции Владимира Путина были аккредитованы представители СМИ из Китая, США и Франции. А упомянутый Кир Симмонс сбежал во время прямой линии после заданного президенту вопроса.