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20 декабря, 02:20

Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2

Спасательные службы зафиксировали устойчивый радиосигнал маяка в области, где ищут исчезнувший самолёт Ан-2. Эту информацию на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Сергей Лебедев, министр по ЧС Камчатского края.

«Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду, поймали устойчивый радиосигнал маяка. Будут двигаться в этом направлении», — проинформировал Лебедев.

Он подчеркнул, что потерянный самолёт всё ещё не найден.

Наземная группировка спасателей продолжает поиски пропавшего на Камчатке Ан-2
Наземная группировка спасателей продолжает поиски пропавшего на Камчатке Ан-2

Поиск продолжает наземная команда спасателей. Группа из Петропавловска-Камчатского, используя вездеходную технику, занимается поисковыми работами в этом районе. Им предстоит передвигаться по горам в сложных погодных условиях.

Life.ru напоминает, ночью 19 декабря самолет Ан-2 исчез с радаров в Камчатском крае. На борту находились трое членов экипажа. В воздухе был активирован аварийный сигнал, затем связь с самолетом прекратилась. Команду возглавлял Андрей Гордеев, вторым пилотом выступал Евгений Митасов. Маршрут судна заключался в перелёте из Мильково в село Оссора и следующее к точке посадки Аметистовое.

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ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Лия Мурадьян
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