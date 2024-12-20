Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Спасательные службы зафиксировали устойчивый радиосигнал маяка в области, где ищут исчезнувший самолёт Ан-2. Эту информацию на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил Сергей Лебедев, министр по ЧС Камчатского края.
«Ми-8 совершил посадку и пережидает непогоду, поймали устойчивый радиосигнал маяка. Будут двигаться в этом направлении», — проинформировал Лебедев.
Он подчеркнул, что потерянный самолёт всё ещё не найден.
Поиск продолжает наземная команда спасателей. Группа из Петропавловска-Камчатского, используя вездеходную технику, занимается поисковыми работами в этом районе. Им предстоит передвигаться по горам в сложных погодных условиях.
Life.ru напоминает, ночью 19 декабря самолет Ан-2 исчез с радаров в Камчатском крае. На борту находились трое членов экипажа. В воздухе был активирован аварийный сигнал, затем связь с самолетом прекратилась. Команду возглавлял Андрей Гордеев, вторым пилотом выступал Евгений Митасов. Маршрут судна заключался в перелёте из Мильково в село Оссора и следующее к точке посадки Аметистовое.
ГУ МЧС России по Камчатскому краю