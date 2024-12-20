Взрывы прогремели в Переяславе Киевской области
В городе Переяслав, расположенном в Бориспольском районе Киевской области, были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского телеканала ТСН.
«Переяслав — взрывы», — говорится в сообщении СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области была объявлена с 01:17 мск. К настоящему моменту сигнал опасности звучит во всех регионах страны.
Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Другие детали не приводились. Взрывы были слышны и в Днепропетровске. Предварительно, погибли три человека. Местные власти назвали произошедшее терактом.
Kandinsky / Life.ru