Взрывы прогремели в Переяславе Киевской области

В городе Переяслав, расположенном в Бориспольском районе Киевской области, были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского телеканала ТСН.

«Переяслав — взрывы», — говорится в сообщении СМИ.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области была объявлена с 01:17 мск. К настоящему моменту сигнал опасности звучит во всех регионах страны.