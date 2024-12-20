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20 декабря, 04:40

Взрывы прогремели в Переяславе Киевской области

В городе Переяслав, расположенном в Бориспольском районе Киевской области, были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского телеканала ТСН.

«Переяслав — взрывы», — говорится в сообщении СМИ.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области была объявлена с 01:17 мск. К настоящему моменту сигнал опасности звучит во всех регионах страны.

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Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Другие детали не приводились. Взрывы были слышны и в Днепропетровске. Предварительно, погибли три человека. Местные власти назвали произошедшее терактом.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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