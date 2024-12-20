Москва заметила подготовку НАТО к войне с Россией и послала ей жёсткие сигналы
Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО готовится к вооружённому конфликту с Россией
Истребители НАТО, Обложка © Pixabay / robertwaghorn
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил о подготовке НАТО к вооружённому конфликту с Москвой. РФ со своей стороны учитывает агрессивное поведение альянса в планировании в области обороны.
«Россия последовательно придерживается курса на недопущение прямого столкновения, в том числе путём демонстрации наших военных возможностей. Есть все основания полагать, что направленные нами сигналы о возможных последствиях «помериться силой» с нами считываются на той стороне. Что касается общего курса НАТО, то он представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности», — предупредил замминистра в интервью kp.ru.
Альянс объявил Москву наиболее значительной и прямой угрозой безопасности, заметил Грушко. Следуя этой логике, НАТО продолжает демонизировать намерения России и пытается добиться превосходства во всех операционных средах, в непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи наших границ. Примером того дипломат назвал военные учения союзников с отработкой наступления и быстрой переброски войск, вооружений и техники к рубежам РФ.
«Если суммировать – НАТО готовится к вооружённому конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками», – говорит замглавы МИР РФ.
Он заверил, что безопасность России при любых сценариях будет обеспечена, так как агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски для нашей страны учитываются в военном строительстве и в процессе планирования в области обороны.
Об этом в ноябре предупреждал ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его убеждению, страны НАТО и Соединённые Штаты Америки ввязались в полноценную открытую войну с Россией после применения их ракет для атак ВСУ по Курской и Брянской областям. А 19 декабря президент РФ Владимир Путин на прямой линии заявил, что практически все страны НАТО воюют против России.