Россия стала хозяйкой ситуации на Украине и теперь решает, какие шаги ей нужно сделать, чтобы закрепить свой успех в борьбе с Западом. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, новый российский ракетный комплекс «Орешник» обнажил большие проблемы США и их союзников на Украине.

«Он (президент России Владимир Путин — Прим. Life.ru) сам решает, как будет развиваться ситуация дальше, потому что он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он также знает, что ракета «Орешник» достигнет цели вне зависимости от возможных препятствий», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Профессор добавил, что за последние 2-3 года РФ существенно усилилась и стала по-настоящему суверенным государством. ВСУ же теперь находятся в гораздо более плохом состоянии, поэтому Россия крайне близка к победе. Миршмаймер считает, что Владимир Путин будет находиться в сильной позиции, когда будет «торговаться» с Дональдом Трампом.