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Регион
20 декабря, 07:58

В США назвали Россию хозяйкой положения на Украине

Профессор Миршмаймер: Россия стала хозяйкой положения на Украине

Россия стала хозяйкой ситуации на Украине и теперь решает, какие шаги ей нужно сделать, чтобы закрепить свой успех в борьбе с Западом. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, новый российский ракетный комплекс «Орешник» обнажил большие проблемы США и их союзников на Украине.

«Он (президент России Владимир Путин — Прим. Life.ru) сам решает, как будет развиваться ситуация дальше, потому что он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он также знает, что ракета «Орешник» достигнет цели вне зависимости от возможных препятствий», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Профессор добавил, что за последние 2-3 года РФ существенно усилилась и стала по-настоящему суверенным государством. ВСУ же теперь находятся в гораздо более плохом состоянии, поэтому Россия крайне близка к победе. Миршмаймер считает, что Владимир Путин будет находиться в сильной позиции, когда будет «торговаться» с Дональдом Трампом.

Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО
Путин ответил на вопрос, когда закончится СВО

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО освобождают территорию квадратными километрами. Также глава государства рассказал о спонтанности начала специальной военной операции. При этом, по признанию Путина, решение о СВО нужно было принимать задолго до 2022 года и готовиться к противостоянию, несмотря на попытки Запада сгладить углы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Никита Никонов
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