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20 декабря, 08:40

ФАС запретила автоэкспертам комментировать цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба призвала автоэкспертов не комментировать цены на бензин из-за риска нарушения закона о конкуренции. Об этом пишет Mash со ссылкой на президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

По его словам, ФАС считает, что прогнозы о том, насколько вырастет цена топлива, могут повлиять на реальную стоимость бензина в будущем. Однако Шапарин с этим не согласен.

«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 рубля. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1–10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, необоснованны», — заявил он.

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Кстати, ранее правительство до 31 января 2025 года продлило временные ограничения на экспорт бензина. Изначально запрет должен был действовать до конца 2024 года, он был введён с 1 марта.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Александра Вишнякова
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