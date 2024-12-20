ФАС запретила автоэкспертам комментировать цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба призвала автоэкспертов не комментировать цены на бензин из-за риска нарушения закона о конкуренции. Об этом пишет Mash со ссылкой на президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.
По его словам, ФАС считает, что прогнозы о том, насколько вырастет цена топлива, могут повлиять на реальную стоимость бензина в будущем. Однако Шапарин с этим не согласен.
«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 рубля. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1–10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, необоснованны», — заявил он.
Кстати, ранее правительство до 31 января 2025 года продлило временные ограничения на экспорт бензина. Изначально запрет должен был действовать до конца 2024 года, он был введён с 1 марта.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров