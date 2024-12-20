ФАС запретила автоэкспертам комментировать цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба призвала автоэкспертов не комментировать цены на бензин из-за риска нарушения закона о конкуренции. Об этом пишет Mash со ссылкой на президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

По его словам, ФАС считает, что прогнозы о том, насколько вырастет цена топлива, могут повлиять на реальную стоимость бензина в будущем. Однако Шапарин с этим не согласен.

«10 лет назад литр бензина в России можно было купить за 32 рубля. С того момента цена практически удвоилась, хотя оценок в тот период я не давал. По итогам 2024 года Росстат ожидает инфляцию в 10,1–10,3%. Так что претензии ФАС ко мне, мягко говоря, необоснованны», — заявил он.