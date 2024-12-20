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20 декабря, 08:50

Союзники США предрекли Украине «горькое урегулирование» по вине Байдена

Bloomberg: Байден не спасёт Украину от горького урегулирования конфликта

Киев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Киев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Украине ждёт «горькое урегулирование» конфликта, независимо от действий администрации уходящего президента США Джо Байдена в ближайшее время. Печальный для Киева прогноз представил Bloomberg, указывая, что это позиция союзников Вашингтона.

Западные партнёры допускают, что Владимиру Зеленскому по всей видимости придётся «оставить территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют членству в НАТО». Такой исход они считают результатом и следствием решений, который Байден «принял или не принял за последние два года».

«Сердце Байдена было в правильном месте», и он поддерживал Украину. Но у него был очень осторожный подход и слишком нерешительный, он сдерживал предоставление помощи», — сказал в разговоре с Bloomberg экс-министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Путин возложил на Зеленского вину за срыв рождественского перемирия с подачи Орбана

Клову, Владимир Зеленский, который сейчас должен быть больше всех остальных заинтересован в завершении конфликта, в хамской манере ответил на предложение Орбана о рождественском перемирии. А теперь он продолжает изрыгать из себя новые оскорбления в сторону венгерского премьера, который сейчас бросает ему и его уставшему от войны народу спасательный круг. Получается, что единственный, кто стоит между наступлением мира в собственной стране и продолжением боевых действий — это даже не США и не их президент Байден, а Зеленский, до сих пор называющий себя президентом.

Андрей Бражников
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