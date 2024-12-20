Западные партнёры допускают, что Владимиру Зеленскому по всей видимости придётся «оставить территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют членству в НАТО». Такой исход они считают результатом и следствием решений, который Байден «принял или не принял за последние два года».

«Сердце Байдена было в правильном месте», и он поддерживал Украину. Но у него был очень осторожный подход и слишком нерешительный, он сдерживал предоставление помощи », — сказал в разговоре с Bloomberg экс-министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Клову, Владимир Зеленский, который сейчас должен быть больше всех остальных заинтересован в завершении конфликта, в хамской манере ответил на предложение Орбана о рождественском перемирии. А теперь он продолжает изрыгать из себя новые оскорбления в сторону венгерского премьера, который сейчас бросает ему и его уставшему от войны народу спасательный круг. Получается, что единственный, кто стоит между наступлением мира в собственной стране и продолжением боевых действий — это даже не США и не их президент Байден, а Зеленский, до сих пор называющий себя президентом.