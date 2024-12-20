«Жалкое упражнение в бесполезности»: Американский эксперт разнес Штаты и НАТО из-за ударов по России

США и НАТО демонстрируют свою слабость в украинском конфликте, полагает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил, комментируя попытку Киева атаковать территорию России западными дальнобойными ракетами.

«Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса», — пишет эксперт в соцсети X (ранее Twitter).