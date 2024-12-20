«Жалкое упражнение в бесполезности»: Американский эксперт разнес Штаты и НАТО из-за ударов по России
Эксперт Шрайвер указал на слабость США и НАТО из-за удара по Ростовской области
США и НАТО демонстрируют свою слабость в украинском конфликте, полагает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил, комментируя попытку Киева атаковать территорию России западными дальнобойными ракетами.
«Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса», — пишет эксперт в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, ранее ВСУ западными ракетами атаковали предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Российская ПВО успешно перехватили все «атакамсы» и три из четырёх «шторма». В ответ на атаку территории РФ Украину настигли удары возмездия.
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