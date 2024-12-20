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20 декабря, 08:58

«Жалкое упражнение в бесполезности»: Американский эксперт разнес Штаты и НАТО из-за ударов по России

Эксперт Шрайвер указал на слабость США и НАТО из-за удара по Ростовской области

США и НАТО демонстрируют свою слабость в украинском конфликте, полагает американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Такое мнение он выразил, комментируя попытку Киева атаковать территорию России западными дальнобойными ракетами.

«Эта война превратилась в жалкое упражнение в бесполезности для США/НАТО и их незадачливого украинского пушечного мяса», — пишет эксперт в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, ранее ВСУ западными ракетами атаковали предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Использовались шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Российская ПВО успешно перехватили все «атакамсы» и три из четырёх «шторма». В ответ на атаку территории РФ Украину настигли удары возмездия.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никита Никонов
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