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Регион
20 декабря, 09:43

На Украине призвали к срочной эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона

Глава подконтрольной Киеву Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к эвакуации

Обложка © Shutterstosk / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstosk / FOTODOM / Marykor

Глава назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал видео в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и окрестностей, находящихся под контролем ВСУ, к эвакуации из-за ухудшающейся ситуации в регионе.

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Прокудин отметил, что город и его пригород подвергаются интенсивным обстрелам, в результате чего страдает критическая инфраструктура, и ситуация в городе становится крайне напряженной.

«Впереди нас ждут тяжелые дни, и напряженность сохранится на протяжении всех праздников. Поэтому настоятельно рекомендую не выходить на улицы без необходимости. Ещё раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области и другие регионы Украины», — подчеркнул он.

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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон, находящийся под контролем Киева, стал мёртвым городом. По признанию политика, ему больно видеть текущую ситуацию в городе. Он отметил, что украинская пропаганда создаёт образ, который кардинально отличается от реальных событий, происходящих в Херсоне.

Марина Фещенко
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