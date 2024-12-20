На Украине призвали к срочной эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона

Глава назначенной Киевом Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал видео в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и окрестностей, находящихся под контролем ВСУ, к эвакуации из-за ухудшающейся ситуации в регионе.

Прокудин отметил, что город и его пригород подвергаются интенсивным обстрелам, в результате чего страдает критическая инфраструктура, и ситуация в городе становится крайне напряженной.

«Впереди нас ждут тяжелые дни, и напряженность сохранится на протяжении всех праздников. Поэтому настоятельно рекомендую не выходить на улицы без необходимости. Ещё раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области и другие регионы Украины», — подчеркнул он.