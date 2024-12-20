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20 декабря, 10:14

Песков: Путин 22 декабря может открыть по ВКС ряд транспортных объектов

Президент России Владимир Путин может в воскресенье, 22 декабря, по видеосвязи открыть ряд объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Возможно, президент проведёт открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры в режиме видеоконференции в середине дня», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что также на воскресенье у Путина намечено несколько закрытых встреч.

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Напомним, накануне состоялась совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция Путин. Российский лидер ответил на множество вопросов, а мероприятие чуть не побило рекорд — продолжалось более четырёх часов. По традиции, речь президента была наполнена острыми фразами, которые уже разобрали на цитаты. Life.ru собрал самые интересные из них.

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Life.ru

Александр Юнашев
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