Песков: Путин 22 декабря может открыть по ВКС ряд транспортных объектов
Президент России Владимир Путин может в воскресенье, 22 декабря, по видеосвязи открыть ряд объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Возможно, президент проведёт открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры в режиме видеоконференции в середине дня», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что также на воскресенье у Путина намечено несколько закрытых встреч.
Напомним, накануне состоялась совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция Путин. Российский лидер ответил на множество вопросов, а мероприятие чуть не побило рекорд — продолжалось более четырёх часов. По традиции, речь президента была наполнена острыми фразами, которые уже разобрали на цитаты. Life.ru собрал самые интересные из них.
Life.ru