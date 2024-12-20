В Кремле пояснили слова Путина про ракетную дуэль с «Орешником» над Киевом

Идея президента РФ Владимира Путина провести «технологическую дуэль» новейшей российской ракеты «Орешник» с западными системами ПРО и ПВО стала ответом на вопрос об уязвимостях снаряда. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли слова президента о «дуэли» шуткой.

«Тут очень важно говорить об этих высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости, и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», — объяснил представитель Кремля.