Москвичи озвучили среднюю справедливую зарплату в месяц

Жители столицы считают, что средний справедливый доход для них — 135 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследование сервиса SuperJob.

«Средняя справедливая зарплата, судя по ответам москвичей, составляет 135 тысяч рублей (на руки, после уплаты налогов). Мужчины считают честным доход в размере 165 тысяч рублей, женщины — 115 тысяч — говорится в исследовании, опубликованном на сайте CNews.

При этом москвичи в возрасте до 45 лет оказались более амбициозными, оценив свой труд в среднем на 137 тысяч (мужчины) и 132 тысячи (женщины). Самыми требовательными оказались разработчики, которые требуют 310 тысяч в месяц, после них — аналитики и врачи с желаемой зарплатой в 190 тысяч, сисадмины — 167 тысяч, а также менеджеры по закупкам — 160 тысяч.

«Самые скромные представления о финансовой справедливости в столице - у продавцов (75 тысяч рублей в месяц), операторов колл-центров (80 тысяч рублей) и администраторов (87 тысяч рублей)», — уточняется в исследовании.

Результаты показали, что представления о справедливой зарплате разнятся со средним рыночным доходом в 1,5 раза у московских охранников (запросы — 130 тысяч при средней в 80 тысяч), офис-менеджеров (125 и 80 тысяч рублей соответственно), пеших курьеров (120 и 80 тысяч рублей). А вот у представителей некоторых профессий всё наоборот — их запросы, по данным исследования, оказались ниже среднего заработка. В их числе: пиарщики (117 и 150 тысяч рублей), специалисты по продажам (140 и 170 тысяч рублей) и клиентские менеджеры (125 и 140 тысяч рублей).

Отметим, что исследование проводилось в период с 4 ноября по 12 декабря. В нём приняли участие пять тысяч экономически активных жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Кстати, жители северной столицы оказались скромнее москвичей — их справедливый уровень зарплаты составил 110 тысяч рублей.