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20 декабря, 11:16

«Пусть задумаются»: Захарова дала совет Западу, «ошарашенному» предложением дуэли с «Орешником»

Захарова: Западу нужно задуматься о словах Путина о дуэли с «Орешником»

Представителям Запада необходимо задуматься над словами президента России Владимира Путина об «Орешнике», а не делать вид, что они ошарашены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«Читаю отклики на пресс-конференцию президента России. Западная общественность ошарашена заявлением о гипотетической технологической дуэли с использованием российского «Орешника» и натовских ПРО на примере какого-то объекта в Киеве. Раздаются заявления «как так можно», «это недопустимо», — обратила внимание дипломат.

При этом Захарова вспомнила, как представители Запада рассуждают об ударах вглубь России, но никто в этих странах обычно не падает в обморок от подобных заявлений, не вспоминает закон и международное право, гуманность и права человека. Дипломат добавила, что риторика «о нанесении России стратегического поражения» плотно засела в менталитете НАТО. Причём совсем не в гипотетическом варианте, ведь на реализацию этой доктрины выделяются миллиарды. Кроме того, западники молчат, поощряя кровавые теракты киевского режима по всему миру, заключила Захарова.

В Кремле пояснили слова Путина про ракетную дуэль с «Орешником» над Киевом
В Кремле пояснили слова Путина про ракетную дуэль с «Орешником» над Киевом

Напомним, в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предложил провести технологическую дуэль после сомнений западных экспертов в том, что «Орешник» невозможно сбить. Дуэль предполагает удар России «Орешником» по определённому объекту в Киеве и попытку Украину отразить его с использованием всех западных систем ПВО и ПРО. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе цели для этого.

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Telegram / МИД России

Наталья Афонина
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