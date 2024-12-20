«Пусть задумаются»: Захарова дала совет Западу, «ошарашенному» предложением дуэли с «Орешником»

Представителям Запада необходимо задуматься над словами президента России Владимира Путина об «Орешнике», а не делать вид, что они ошарашены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«Читаю отклики на пресс-конференцию президента России. Западная общественность ошарашена заявлением о гипотетической технологической дуэли с использованием российского «Орешника» и натовских ПРО на примере какого-то объекта в Киеве. Раздаются заявления «как так можно», «это недопустимо», — обратила внимание дипломат.

При этом Захарова вспомнила, как представители Запада рассуждают об ударах вглубь России, но никто в этих странах обычно не падает в обморок от подобных заявлений, не вспоминает закон и международное право, гуманность и права человека. Дипломат добавила, что риторика «о нанесении России стратегического поражения» плотно засела в менталитете НАТО. Причём совсем не в гипотетическом варианте, ведь на реализацию этой доктрины выделяются миллиарды. Кроме того, западники молчат, поощряя кровавые теракты киевского режима по всему миру, заключила Захарова.