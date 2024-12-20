Проблемы с психическим здоровьем людей достигли масштабов пандемии, заявил врач

В мире увеличилось количество людей с психическими расстройствами. И речь идёт не о шизофрении и болезни Альцгеймера, а о депрессиях, панических атаках и тревожности. Если раньше эти данные оглашались только в узких медицинских кругах, то теперь о проблеме кричат во всеуслышание, заявил врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

Медик подчеркнул, что причина у всех этих расстройств одна — нарушение баланса нейромедиаторов. Эти вещества в головном мозге отвечают за передачу импульсов между разными отделами. Дополнительный толчок к ухудшению ситуации дал коронавирус, а также начало СВО. По словам врача, обратного развития вряд ли стоит ждать.

«Когда боевые действия закончатся, по крайней мере, теоретически предполагается, что их участники вернутся в мирную жизнь, и среди них будет, если мы берем официальную статистику ВОЗ, как минимум 50–80% носителей посттравматического стрессового расстройства. А это проблема не только для тех, у кого это расстройство есть, но и для всех окружающих людей», — отметил Тетюшкин в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалист добавил, что это глобальная проблема, которая касается не только России, но и всех других стран и регионов: Европы, Америки, Азии и Африки. Эта тенденция наблюдается уже, как минимум, на протяжении 30 лет, подытожил доктор.