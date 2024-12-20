Захарова: Санкции по «Северному потоку – 2» надо вводить против Байдена и Нуланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции в связи с «Северным потоком – 2» следует вводить против пока ещё действующего американского президента Джо Байдена и бывшего заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд, поскольку именно они призывали к уничтожению этого проекта.

В своём посте в Telegram она отметила, что если администрация Байдена действительно намерена ввести санкции, то это должно касаться тех, кто непосредственно причастен к его разрушению.

Захарова также охарактеризовала утверждения о том, что данное решение связано с уходящей администрацией и что следующая может занять иную позицию, как «надругательство над здравым смыслом».