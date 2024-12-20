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20 декабря, 12:11

Захарова: Санкции по «Северному потоку – 2» надо вводить против Байдена и Нуланд

Фото © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Фото © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции в связи с «Северным потоком – 2» следует вводить против пока ещё действующего американского президента Джо Байдена и бывшего заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд, поскольку именно они призывали к уничтожению этого проекта.

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В своём посте в Telegram она отметила, что если администрация Байдена действительно намерена ввести санкции, то это должно касаться тех, кто непосредственно причастен к его разрушению.

Захарова также охарактеризовала утверждения о том, что данное решение связано с уходящей администрацией и что следующая может занять иную позицию, как «надругательство над здравым смыслом».

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Накануне стало известно, что Госдепартамент США ввел дополнительные санкции в отношении нескольких российских компаний, структур и судов, участвовавших в строительстве газопровода «Северный поток – 2». А в Кремле между тем заявили, что страны G7 станут жертвами собственных антироссийских санкций, если примут их в отношении нефтяной отрасли РФ, потому что подобные решения никогда не проходят бесследно для всех участников мировых рынков.

Марина Фещенко
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