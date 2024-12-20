Минюст США предъявил обвинения в убийце главы UnitedHealthcare

Подозреваемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, получил обвинения за преследование жертвы и использование глушителя. Об этом сообщили в Министерстве юстиций США.

«Сегодня министерство юстиции предъявило федеральные обвинения в убийстве Луиджи Манджоне. Как утверждается, Манджоне планировал своё нападение на протяжении нескольких месяцев, а также следил за жертвой в течение нескольких дней перед убийством», — отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По данным Минюста, обвинения включают использование огнестрельного оружия, преследование и применение глушителя. Максимальные наказания могут составлять от 30 лет до пожизненного заключения, в случае его обвинения в убийстве с использованием огнестрела возможно назначение смертной казни. Дело будет рассматриваться в окружном суде Манхэттена, где также пройдёт разбирательство прокуратуры.