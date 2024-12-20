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20 декабря, 13:31

Минюст США предъявил обвинения в убийце главы UnitedHealthcare

Подозреваемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, получил обвинения за преследование жертвы и использование глушителя. Об этом сообщили в Министерстве юстиций США.

«Сегодня министерство юстиции предъявило федеральные обвинения в убийстве Луиджи Манджоне. Как утверждается, Манджоне планировал своё нападение на протяжении нескольких месяцев, а также следил за жертвой в течение нескольких дней перед убийством», — отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

По данным Минюста, обвинения включают использование огнестрельного оружия, преследование и применение глушителя. Максимальные наказания могут составлять от 30 лет до пожизненного заключения, в случае его обвинения в убийстве с использованием огнестрела возможно назначение смертной казни. Дело будет рассматриваться в окружном суде Манхэттена, где также пройдёт разбирательство прокуратуры.

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Напомним, убийство Брайана Томпсона произошло 4 декабря на Манхэттене, когда тот направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в него и уехал на велосипеде. Вскоре на месте происшествия были найдены гильзы с необычными надписями: «отвергай», «защищайся» и «допрашивай». Позже в Пенсильвании был задержан подозреваемый в убийстве главы компании.

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X / NYPD NEWS

Александра Мышляева
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