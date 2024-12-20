В Смоленске закрыли «пансион смерти», в котором мучительно гибли старики

Прокуратура нагрянула с проверкой в частный пансионат «Радость дома» на Рославльском шоссе в Смоленске. В ходе осмотра места, предназначенного для пребывания беспомощных пенсионеров и инвалидов, был выявлен ряд нарушений санитарных норм и пожарной безопасности, что создавало прямую угрозу для постояльцев.

Как сообщили в Следственном комитете по Смоленской области, пансионат работал без лицензии на оказание медицинской помощи.

Следователи нагрянули в «пансионат смерти». Видео © СУ СК РФ по Смоленской области

«По версии следствия, в период с сентября прошлого года по декабрь текущего года между юридическим лицом и заказчиками заключён ряд возмездных договоров по предоставлению услуг, связанных с проживанием пожилых граждан и инвалидов на территории организации и осуществлением за ними ухода», — рассказали в ведомстве.

Оказание услуг ненадлежащего качества привело к гибели нескольких постояльцев. Известно, что беспомощные старики умирали в страшных муках и страданиях.

«По версии следствия, обвиняемый осуществлял руководство частным пансионатом для пожилых людей, который предоставляет круглосуточные услуги по уходу за пожилыми людьми. Однако помещения пансионата не соответствовали санитарным требованиям и пожарной безопасности, что создаёт реальную угрозу жизни и здоровью постояльцев», — сообщили в Прокуратуре Смоленской области.

Директора пансионата задержали и отправили под арест. Следствие продолжается.

«Прокуратура Промышленного района г. Смоленска поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя частного пансионата для пожилых людей, который обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области.