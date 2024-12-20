Терапевт раскрыл, как по цвету мочи определить, достаточно ли вы пьёте воды

Зимой человек теряет гораздо меньше жидкости, чем летом. Поэтому в холодное время года пить хочется меньше, и это нормально, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, определить, нужное ли количество воды вы пьёте, очень просто. Достаточно взглянуть на цвет мочи. Если она жёлто-соломенного цвета, то организму достаточно жидкости. Если чуть темнее, то чего-то не хватает, а прозрачная моча говорит о переизбытке жидкости или плохой работе почек. В этом случае доктор советует обратиться к нефрологу.

Также врач призвал обращать внимание на пожилых людей, которые пьют меньше из-за того, что чувство жажды у них притуплено. Недостаток жидкости у них может приводить к проблемам в работе сердца, мышечным судорогам и прочим неприятным болезням. Кроме того, эксперт опроверг миф о том, что в расчёт идёт только вода. Он подчеркнул, что важна любая жидкость.

«Самое грустное, что акцент у нас делается именно на воде. А в зачёт идет любая жидкость вообще. Большую часть воды содержит еда, это означает, что и суп идёт в зачёт, и второе, и компоты, и кисель, и кофе, и чай, и соки», — заявил Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.