В Петербурге мальчика ударило током во время игры у новогодней декорации

В самом центре Санкт-Петербурга ребёнка ударило током, когда он играл около новогодних украшений, поставленных у входа в салон красоты. 11-летний мальчик потерял сознание, получив разряд, и был доставлен в ближайшую больницу.

О печальном инциденте Mash на Мойке рассказала мать пострадавшего. Со слов женщины, её сын бегал во дворе, когда в поле его зрения попала яркая декорация. У входа в местный бьюти-салон на металлическом помосте стоял большой железный барабан с неоновой конструкцией наверху. Беда в том, что от неё свисал оголённый провод, который и стал причиной всех бед.

Ребёнок захотел изучить инсталляцию и рассмотреть все детали, но когда встал на помост и схватился за барабан, его ударило током. Злосчастный провод контактировал с поверхностью, которая была мокрой после прошедшего накануне дождя.

На глазах у матери сынишка потерял сознание и упал на землю. Прибывшая на место скорая увезла пострадавшего в больницу. Родительницу успокоили, что угроз для жизни нет, её мальчик в удовлетворительном состоянии. Чтобы избежать трагедии в будущем, сознательная петербурженка позвонила ответственным за декор салона. После рассказа о случившемся барабан пообещали убрать, если не удастся устранить неисправность.