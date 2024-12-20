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20 декабря, 19:33

В Петербурге мальчика ударило током во время игры у новогодней декорации

Мальчика ударило током у новогодней декорации. Обложка: © Telegram / Mash на Мойке

Мальчика ударило током у новогодней декорации. Обложка: © Telegram / Mash на Мойке

В самом центре Санкт-Петербурга ребёнка ударило током, когда он играл около новогодних украшений, поставленных у входа в салон красоты. 11-летний мальчик потерял сознание, получив разряд, и был доставлен в ближайшую больницу.

О печальном инциденте Mash на Мойке рассказала мать пострадавшего. Со слов женщины, её сын бегал во дворе, когда в поле его зрения попала яркая декорация. У входа в местный бьюти-салон на металлическом помосте стоял большой железный барабан с неоновой конструкцией наверху. Беда в том, что от неё свисал оголённый провод, который и стал причиной всех бед.

Ребёнок захотел изучить инсталляцию и рассмотреть все детали, но когда встал на помост и схватился за барабан, его ударило током. Злосчастный провод контактировал с поверхностью, которая была мокрой после прошедшего накануне дождя.

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На глазах у матери сынишка потерял сознание и упал на землю. Прибывшая на место скорая увезла пострадавшего в больницу. Родительницу успокоили, что угроз для жизни нет, её мальчик в удовлетворительном состоянии. Чтобы избежать трагедии в будущем, сознательная петербурженка позвонила ответственным за декор салона. После рассказа о случившемся барабан пообещали убрать, если не удастся устранить неисправность.

Ранее сообщалось, что в ТЦ Санкт-Петербурга мать бросила своего грудного малыша, оставив в коляске душераздирающую записку. Супруг «кукушки» предположил, что у жены началась послеродовая депрессия, из-за чего она не смогла совладать с эмоциями.

Ольга Сливченко
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