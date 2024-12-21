Мать журналиста Тайса поблагодарила Путина за обещание помочь найти сына в Сирии

Мать американского журналиста Остина Тайса, который бесследно исчез в Сирии 12 лет назад, поблагодарила президента России Владимира Путина за обещание оказать содействие в поисках её сына.

«Я невероятно благодарна, что президент Путин публично пообещал помочь в поисках Остина. Я ошеломлена и чрезвычайно ценю это», — ответила Дебра Тайс в беседе с ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент, по её мнению, президент России обладает уникальными возможностями, учитывая, что у него налажена связь с бывшим лидером Сирии Башаром Асадом, а также имеется полное понимания ситуации на местах.