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21 декабря, 06:10

Мать журналиста Тайса поблагодарила Путина за обещание помочь найти сына в Сирии

Мать пропавшего журналиста Остина Тайса держит его фотографию. Обложка © Х / Andrea Mitchell

Мать пропавшего журналиста Остина Тайса держит его фотографию. Обложка © Х / Andrea Mitchell

Мать американского журналиста Остина Тайса, который бесследно исчез в Сирии 12 лет назад, поблагодарила президента России Владимира Путина за обещание оказать содействие в поисках её сына.

«Я невероятно благодарна, что президент Путин публично пообещал помочь в поисках Остина. Я ошеломлена и чрезвычайно ценю это», ответила Дебра Тайс в беседе с ТАСС.

Она также отметила, что на данный момент, по её мнению, президент России обладает уникальными возможностями, учитывая, что у него налажена связь с бывшим лидером Сирии Башаром Асадом, а также имеется полное понимания ситуации на местах.

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Напомним, мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса обратилась к президенту России Владимиру Путину в письме с просьбой о содействии в поисках своего сына, который исчез в Сирии 12 лет назад. Госдепартамент США заявлял, что репортёр, работавший фрилансером для Washington Post, был задержан сирийскими войсками в августе 2012 года. Путин пообещал помочь.

Мария Любицкая
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