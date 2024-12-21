Федеральное правительство США приостановило работу

Федеральное правительство США приостановило свою работу, уйдя на формальный шатдаун. Это произошло в связи с тем, что сенат не успел принять до полуночи проект временного бюджета, который бы поддерживал работу госоргана. Об этом следует из трансляции голосования, которую ведёт телеканал C-Spain.

Там уточнили, что шатдаун введён на данный момент лишь формально, так как у правительства сейчас выходные дни. В том случае, если к понедельнику сенат не успеет принять законопроект, и его не одобрит своей подписью действующий президент США Джо Байден, органы власти де-факто приостановят работу. Хозяин Белого дома заявил, что окажет проекту поддержку.