Федеральное правительство США приостановило работу
Федеральное правительство США приостановило свою работу, уйдя на формальный шатдаун. Это произошло в связи с тем, что сенат не успел принять до полуночи проект временного бюджета, который бы поддерживал работу госоргана. Об этом следует из трансляции голосования, которую ведёт телеканал C-Spain.
Там уточнили, что шатдаун введён на данный момент лишь формально, так как у правительства сейчас выходные дни. В том случае, если к понедельнику сенат не успеет принять законопроект, и его не одобрит своей подписью действующий президент США Джо Байден, органы власти де-факто приостановят работу. Хозяин Белого дома заявил, что окажет проекту поддержку.
Проблемы с финансированием Правительства США могут создать проблемы в процессе передачи полномочий новой администрации под руководством избранного президента Дональда Трампа. Об этом ранее заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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