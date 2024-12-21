Врач рассказал, для кого кишечные инфекции представляют наибольшую опасность

Пожилые люди и маленькие дети находятся в особой группе риска по заражению кишечными инфекциями, рассказал врач-гастроэнтеролог и заслуженный деятель наук России Семён Рапопорт. Он подчеркнул, что определить болезнь у человека может только специалист, поэтому при появлении симптомов необходимо обращаться к медикам.

«Кишечная палочка — опасный недуг, при котором температура тела может достигать 38–39 градусов. Болезнь сопровождается болью в животе, частым поносом, редко — с кровью и слизью», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой» .

Кроме того, при кишечной инфекции частота дефекации может увеличиваться до более чем двух раз в сутки, что действительно может свидетельствовать о развитии патологии. В таких случаях, по словам врача, важно внимательно относиться к симптомам, поскольку игнорирование признаков болезни может привести к серьёзным осложнениям, включая обезвоживание и даже летальный исход.