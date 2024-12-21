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21 декабря, 10:29

Врач рассказал, для кого кишечные инфекции представляют наибольшую опасность

Гастроэнтеролог Рапопорт предупредил об опасности кишечной инфекции для детей

Пожилые люди и маленькие дети находятся в особой группе риска по заражению кишечными инфекциями, рассказал врач-гастроэнтеролог и заслуженный деятель наук России Семён Рапопорт. Он подчеркнул, что определить болезнь у человека может только специалист, поэтому при появлении симптомов необходимо обращаться к медикам.

«Кишечная палочка — опасный недуг, при котором температура тела может достигать 38–39 градусов. Болезнь сопровождается болью в животе, частым поносом, редко — с кровью и слизью», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, при кишечной инфекции частота дефекации может увеличиваться до более чем двух раз в сутки, что действительно может свидетельствовать о развитии патологии. В таких случаях, по словам врача, важно внимательно относиться к симптомам, поскольку игнорирование признаков болезни может привести к серьёзным осложнениям, включая обезвоживание и даже летальный исход.

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Ранее сообщалось, что в Архангельске более 20 детей заразились кишечной инфекцией в больнице. Кроме того, 25 человек отравились на базе отдыха в Омской области. У них также подозревают кишечную инфекцию.

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freepik

Борис Эльфанд
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