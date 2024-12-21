«В музыканты не годитесь»: Захарова отреагировала на перестановки в дипкорпусе Украины цитатой Крылова

«Иван Андреевич Крылов про такое писал: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» , — сыронизировала Захарова.

Напомним, Зеленский устроил масштабную перестановку в дипломатическом корпусе, сообщив об увольнении послов Украины в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде, а также снятии представителя в ООН Сергея Кислицы. Примечательно, что его место займёт дипломат Андрей Мельник, которого ранее выслали из Германии за скандальные выходки. Также поговаривают, что совсем скоро своих мест могут лишиться глава Нацбанка Андрей Пышный и заместитель Зеленского Олег Татаров.