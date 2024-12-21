«Очень позитивная»: Эксперт поддержала идею ввести в магазинах полки с бесплатной едой

Идея лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова ввести в магазинах полки с бесплатной едой для нуждающихся весьма позитивная, однако требует серьёзной законодательной проработки, считает владелец онлайн-магазина товаров с истекающим сроком годности Анастасия Колчина. В эфире радио «Комсомольская правда» руководитель проекта положительно оценила предложение депутата.

«В целом инициативу Миронова мы поддерживаем. Она очень позитивная. Но мы, как бизнес, всё-таки очень осторожно смотрим в сторону реализации этого законопроекта, потому как хотелось бы, чтобы он был максимально проработан», — подчеркнула Колчина.

По её мнению, необходимо ясно определить, какие товары следует размещать на полках для нуждающихся, а также установить порядок контроля за этим процессом. Эксперт также указала на возможность злоупотреблений. Колчина считает, что граждане должны предоставлять подтверждающие документы для получения бесплатных продуктов.