«Это был ответ на вопрос»: В Кремле объяснили предложение Путина о дуэли с «Орешником»

Предложение о дуэли между российским «Орешником» и американскими ПРО и ПВО от президента России Владимира Путина было ответом на утверждения об уязвимости ракеты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.