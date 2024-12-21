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21 декабря, 18:44

«Это был ответ на вопрос»: В Кремле объяснили предложение Путина о дуэли с «Орешником»

Песков: Предложение о дуэли было ответом на утверждения об уязвимости «Орешника»

Предложение о дуэли между российским «Орешником» и американскими ПРО и ПВО от президента России Владимира Путина было ответом на утверждения об уязвимости ракеты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, во время прямой линии Путин вызвал страны Запада на дуэль после сомнений в его словах о том, что «Орешник» невозможно сбить. Политик предложил сосредоточить все западные технологии в одном месте в Киеве, а Россия нанесёт по этому месту удар. В Кремле заявили, что предложение стало ответом на слова об уязвимости «Орешника».

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Life.ru

Полина Никифорова
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